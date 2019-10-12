В Югре бойцовская собака напала на детей

Школьниц спасла учительница, которая отогнала собаку Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске на территории школы бультерьер напал на детей. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Случилось это прямо на территории школы на прогулке группы продленного дня», — сообщает группа «Телеканал Мегаполис» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что две девочки играют около забора на территории спортивной школьной площадки. Рядом пробегает собака. Животное каким-то образом попадает за ограждение. Одна из школьниц убегает. Собака бросается на ребенка. Затем вторая девочка пытается убежать с площадки, и пес переключается на нее. Бультерьер повалил школьницу на землю и таскал ее, пока на помощь не пришла учительница. Женщина сняла обувь и начала бить собаку.

В пресс-службе УМВД по ХМАО «URA.RU» рассказали, что инцидент произошел днем 11 октября. «Собака у хозяйки убежала и побежала в то место, где они обычно гуляют. Там играли девочки. Собака стала с ними играть. Каких-то видимых повреждений на теле у детей нет», — объяснила представитель ведомства. За то, что животное выгуливалось без намордника и поводка, в отношении хозяйки животного участковый составил административный протокол.