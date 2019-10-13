Шнуров раскрыл планы после роспуска «Ленинграда»

Музыкант Сергей Шнуров после роспуска группы «Ленинград» не будет давать публичных концертов. Об этом артист заявил после финального выступления коллектива на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 12 октября.
«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — приводит его слова «Пятый канал».
В марте 2019 было объявлено, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним. Шнуров говорил, что группа полностью реализовала себя, а возможности развиваться за рубежом он не видит, напоминает деловая газета «Взгляд». Ранее коллектив распадался в 2008 году, но в 2010-м команда продолжила работу.