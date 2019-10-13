В екатеринбургском аэропорту Кольцово пропал интернет, в результате чего перестали работать многие службы. Об этом сообщили пассажиры, которые из-за неполадок в аэропорту не смогли вовремя пройти регистрацию или сдать багаж.
«Сегодня с 13:40 на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 14:20 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы», — рассказал «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям пресс-службы Кольцово Андрей Клименских.
Ранее пассажиры пожаловались на проблемы в работе Кольцово в соцсетях. Очевидцы отмечали огромные очереди в аэропорту, затруднения в оплате парковочного места и невозможность прохождения паспортного контроля.