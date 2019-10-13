Путин оценил вероятность новой холодной войны

Новая гонка вооружений не должна привести ко второй холодной войне, но даже если она случится, то Россию практически не затронет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в интервью для RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.
«Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли», — передает слова Путина RT.
Кроме того, президент подчеркнул, что Россия занимает седьмое место по расходам на вооружение. При этом Путин отметил, что гонка вооружений не приведет ни к чему хорошему, и Россия не готова тратить непомерные суммы на усиление обороны.