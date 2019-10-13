12 октября 2019

Путин оценил вероятность новой холодной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, портрет, путин владимир, день вмф, военные моряки
Владимир Путин отметил, что Россия обладает уникальным оружиемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новая гонка вооружений не должна привести ко второй холодной войне, но даже если она случится, то Россию практически не затронет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в интервью для RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya.

«Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли», — передает слова Путина RT.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия занимает седьмое место по расходам на вооружение. При этом Путин отметил, что гонка вооружений не приведет ни к чему хорошему, и Россия не готова тратить непомерные суммы на усиление обороны.

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