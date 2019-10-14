Умер один из раненных в ночной перестрелке в Челябинске

Врачи не смогли помочь одному из пострадавших Фото: depositphotos.com

Один из трех мужчин, пострадавших при стрельбе в Челябинске в ночь на 14 октября, скончался в реанимации. Об этом сообщили источники «URA.RU» в медицинских кругах.

«Из троих он получил самое тяжелое проникающее ранение, скорая привезла его в областную клиническую больницу №3. Врачи оказались бессильны», — пояснил собеседник. В ОКБ №3, в свою очередь, сообщили, что не могут комментировать эту информацию в связи с врачебной тайной.

Выстрелы в Челябинске прогремели в ночь на понедельник во дворах в районе пересечения Комсомольского и Свердловского проспектов. По имеющей информации, неизвестный открыл огонь по нескольким пьяным мужчинам. Полиции предстоит выяснить, в каких отношениях находился стрелок с пострадавшими и что стало причиной конфликта.