13 октября 2019
12 октября 2019
11 октября 2019

Умер один из раненных в ночной перестрелке в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, смерть, труп, морг, ноги, мертвец
Врачи не смогли помочь одному из пострадавшихФото: depositphotos.com

Один из трех мужчин, пострадавших при стрельбе в Челябинске в ночь на 14 октября, скончался в реанимации. Об этом сообщили источники «URA.RU» в медицинских кругах.

«Из троих он получил самое тяжелое проникающее ранение, скорая привезла его в областную клиническую больницу №3. Врачи оказались бессильны», — пояснил собеседник. В ОКБ №3, в свою очередь, сообщили, что не могут комментировать эту информацию в связи с врачебной тайной.

Выстрелы в Челябинске прогремели в ночь на понедельник во дворах в районе пересечения Комсомольского и Свердловского проспектов. По имеющей информации, неизвестный открыл огонь по нескольким пьяным мужчинам. Полиции предстоит выяснить, в каких отношениях находился стрелок с пострадавшими и что стало причиной конфликта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
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Ссылки по теме
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