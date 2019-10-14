В перестрелке в Челябинске ранили троих

Кто стрелял в челябинцев, в правоохранительных органах пока не говорят Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь на 14 октября в Челябинске произошла перестрелка, в которой пострадали трое мужчин. Все они доставлены в различные лечебные учреждения, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

«Инцидент случился возле дома №8 по Свердловскому проспекту. Несколько человек повздорили между собой, по предварительной информации, они были „подогреты“ спиртным. Началась стрельба. Приехавшие на место скорые подобрали троих мужчин среднего возраста, их с огнестрельными ранениями развезли в больницы», — рассказал собеседник.

В полиции агентству подтвердили факт ЧП. «Происшествие зарегистрировано. Сейчас идет проверка, уточняются обстоятельства произошедшего», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Челябинску. Какое оружие было использовано, силовики комментировать отказались.