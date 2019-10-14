В Госдуме оценили потери ЕС от санкций в отношении России

По данным исследования, ЕС значительно пострадал от антироссийских санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европа значительно пострадала от антироссийских санкций, тогда как российской экономике санкционный режим не нанес ощутимый ущерб. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя данные исследования университета Гонконга и Кильского института мировой экономики.

Согласно данным университетов, 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели. При этом 92% убытков стран, которые ввели санкции против России, приходится на Европейский союз. Антон Морозов согласился с данным выводом, отметив, что именно европейская экономика существенно пострадала именно из-за снижения товарооборота между странами ЕС и Россией, пишет RT. По словам политика, «Россия — большая самодостаточная страна», и санкции не повлияют на смену курсе в РФ.

«Даже европейские политики на основе наших двусторонних контактов заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее снять ограничительные меры», — рассказал Морозов, отметив, что возвращение к полноценному партнерству между Россией и Европой может быть затруднительно в связи с давлением США на страны ЕС.

Ранее Евросоюз объявил о продлении на один год срока действия санкций по химическому оружию, которые применяются в отношении российских физических и юридических лиц, напоминает «Национальная служба новостей».