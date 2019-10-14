В профсоюзе медиков рассказали о нарушении трудового законодательства в больницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, врач, исследование, репродуктивная медицина
Нередко в российских больницах трудовое законодательство нарушаетсяФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В российских больницах не всегда соблюдаются трудовое законодательство и график работы. Об этом «URA.RU» рассказал председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, комментируя напоминание Роструда о двойной оплате в праздники.

«Обычно правила, установленные Рострудом, соблюдаются, однако исключения бывают. Иногда некоторые главные врачи позволяют себе нарушения, но мы это обнаруживаем и быстро исправляем», — рассказал «URA.RU» Анатолий Домников.

По словам собеседника агентства, часто несоблюдение трудового законодательства встречается в поликлиниках, которые начали переход на шестидневную рабочую неделю. Это, по мнению председателя профсоюза работников здравоохранения, связано с отсутствием привычки к работе в подобном режиме. В лечебных учреждениях, которые работают круглосуточно на протяжении долгого времени, нарушений правил Роструда не встречается.

«Мы как профсоюз работников здравоохранения РФ настаиваем на том, чтобы оплата труда проводилась в соответствии с законодательством России, как бы трудно ни было главврачу того или иного лечебного заведения», — заключил Домников.

Сегодня Роструд напомнил о том, что сотрудникам должны оплачивать работу в официально нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставлять дополнительный день отдыха, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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