Уголовное дело экс-главы мэрии Челябинска рассмотрит суд в Екатеринбурге

Дело Сергея Давыдова вышло «на второй круг» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Свердловский областной суд вернется к рассмотрению уголовного дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Об этом сообщили «URA.RU» в суде.

«Заседание назначено на 13 декабря», — пояснили в суде. Оперативно получить комментарий Давыдова не удалось.

Экс-руководителю областного центра инкриминировали хищение десятков миллионов рублей со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС). Средства выводились в сторонние фирмы, включая ИП его отца. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстных побуждений). Когда Давыдов погасил ущерб и выплатил штраф в 40 тыс. рублей, Советский районный суд Челябинска по ходатайству ФСБ закрыл его дело.

Прокуратура области обжаловала это решение, но в Челябинском областном суде, где работает сестра Давыдова, во избежание конфликта интересов рассматривать апелляцию не стали. Материалы дела передали в Свердловский облсуд, а он вернул их для пересмотра в первую инстанцию. Советский суд вновь закрыл дело — и прокурор вновь оспорил это решение, после чего Свердловскому областному суду придется рассматривать его вторично.

Сам экс-чиновник находится под подпиской о невыезде. Его родственники проживают в Испании.