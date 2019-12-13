СМИ: 25 млн россиян грозит запрет на выезд из страны

Почти 1,5 млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов по алиментам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Около 25 миллионов россиян имеют шанс попасть в список невыездных из страны. Об этом стало известно благодаря данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также оценкам коллекторов.

«В числе невыездных в ноябре числилось 1,42 млн должников только по алиментам. Это на 143 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», — сообщили в ФССП «Известиям». Помимо этого, в зоне риска находятся 2,5 млн россиян, у которых есть долги по оплате услугу ЖКХ.

К этому списку также могут присоединиться 7-8 млн должников по кредитам, считают коллекторы. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отмечают, что речь идет о россиянах, у которых задолженность превышает 30 тысяч рублей, а просрочка по выплатам — 90 дней.

В списке потенциально невыездных могут также оказаться 13 млн человек, которые не оплатили вовремя штрафы ГИБДД. По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, граждане РФ, которые не платят штрафы за дорожные нарушения, принципиально не хотят выплачивать долги, ожидая их сгорания через два года. По мнению экспертов, неоплата штрафов ГИБДД в течение полугода отправляет потребителей в группу тех, кому могут закрыть выезд из страны.