Евгений Куйвашев перенес выходной для чиновников и бюджетников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении 31 декабря выходным днем. В соответствии с документом отдыхать в этот день в Свердловской области будут чиновники, учителя, врачи, соцработники, сотрудники коммунальных служб и транспортных предприятий и другие бюджетники.

Распоряжение касается сотен тысяч человек. Главы муниципальных образований и промышленники, которые могут перенести выходной без ущерба для технологического цикла, уже подтвердили готовность принять соответствующие решения, сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики главы региона.

За последний день года, который в этот раз пришелся на начало рабочей недели, жителям Среднего Урала, работающим на госслужбе, придется трудиться в субботу 28 декабря за 31 декабря. Также Куйвашев рекомендовал бюджетным учреждениям и органам госвласти перенести выходной для их сотрудников.

Обещание сделать 31 декабря нерабочим днем в Свердловской области Куйвашев дал в среду, 11 декабря. Поводом стало голосование, которое губернатор запустил в своем профиле в Instagram. В опросе за перенос выходного дня высказались 94% человек — больше 11 тысяч уральцев.