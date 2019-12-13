В Перми назначили ревизора, отвечающего за главные стройки города

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский назначил ответственного за важные стройки к юбилею Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Контролировать строительство важных культурных объектов к юбилею Перми будет вновь созданное госучреждение. Такая задача возложена на ГКУ «Управление отраслевого заказа». Учреждение будет контролировать строительство и реконструкцию крупных инфраструктурных объектов, в том числе, нового здания для театра оперы и балета и культурного пространства на заводе им Шпагина, пояснили «URA.RU» в министерстве культуры Пермского края.

«Деятельность организации будет направлена на повышение качества строительства, реконструкции и ремонтов зданий. Учреждение будет оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Пермского края и их подведомственным организациям при разработке отраслевых технических заданий и исходной документации. Это обеспечит более эффективное использование средств бюджета», — сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Организации была зарегистрирована в качестве юрлица 10 декабря, а ее учредителем является министерство культуры Пермского края. По данным СБИС, директором управления назначен Денис Платонов. В министерстве также уточнили, что впоследствии управление будет курировать строительство и реконструкцию объектов образования и спорта.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил сроки по строительству Пермской художественной галереи на месте бывшего завода им Шпагина. Строительство объекта должно начаться в 2020 году и завершиться к юбилею города (2023 год).