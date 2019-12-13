Ответственный за молодежь Прикамья покидает правительство

Дмитрий Жадаев оставляет пост руководителя проектного офиса агентства по туризму и молодежной политике Прикамья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководитель проектного офиса агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Дмитрий Жадаев покидает свой пост. Об этом председатель пермской организации «Российский союз молодежи» рассказал «URA.RU» сам, пояснив, что это его решение.

«С понедельника [я ухожу]. Это личные причины», — сообщил «URA.RU» Жадаев. Он пояснил, что его уход никак не связан с прошедшими в начале декабря оперативными мероприятиями сотрудников ФСБ в структурах вице-премьера Антона Клепикова. Именно Клепиков отвечает за работу агентства по туризму и молодежной политике, а также за министерства образования, культуры и спорта.

В пресс-службе агентства информацию об уходе Жадаева отрицают. «На данный момент, на сегодняшний день, он продолжает работать в агентстве. Пока никаких кадровых перестановок с ним не связано», — пояснили «URA.RU» в агентстве.

«URA.RU» рассказывало, что 11 декабря сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в Центре спортивной подготовки Пермского края — подведомственном учреждении минспорта, а до этого в начале декабря в организации «Глобал Сервис» и компаниях, связанных с выставочным центром «Пермская ярмарка». Сообщалось, что тогда были изъяты документы, связанные с работой целого ряда пермских министерств, подведомственных вице-премьеру Клепикову.

Предыдущий глава агентства по туризму Елена Соснина покинула свой пост в середине октября. При этом на работе Соснина не появлялась с начала августа, уйдя в длительный отпуск.