Привлекать туристов в Прикамье будет выходец из правительства Московской области

Новым руководителем агентства по туризму и молодежной политике Пермского края стала Юлия Ветошкина. Губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее в ходе ходе аппаратного совещания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
«Ветошкина назначена главой агентства по туризму. Сегодня губернатор представил ее членам правительства», — уточнила пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.
В пресс-службе краевого агентства по туризму пояснили, что Ветошкина приступила к работе с понедельника, 14 октября. Юлия Ветошкина в 2017—2018 годах являлась руководителем управления туризма министерства культуры Московской области.
Прежний руководитель агентства Елена Соснина работала в этой должности с ноября 2018 года, когда была создана структура. Агентству передали полномочия краевого министерства образования, касающиеся молодежной политики, и регионального министерства культуры, курировавшего туризм. Одним из приоритетных направлений агентства называется подготовка проекта для участия в федеральной целевой программе по развитию туризма в 2019—2025 годах.