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Привлекать туристов в Прикамье будет выходец из правительства Московской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, правительство пермского края, здание
Агентство по туризму и молодежной политике Прикамья возглавила Юлия ВетошкинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым руководителем агентства по туризму и молодежной политике Пермского края стала Юлия Ветошкина. Губернатор Пермского края Максим Решетников представил ее в ходе ходе аппаратного совещания, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Ветошкина назначена главой агентства по туризму. Сегодня губернатор представил ее членам правительства», — уточнила пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

В пресс-службе краевого агентства по туризму пояснили, что Ветошкина приступила к работе с понедельника, 14 октября. Юлия Ветошкина в 2017—2018 годах являлась руководителем управления туризма министерства культуры Московской области.

Прежний руководитель агентства Елена Соснина работала в этой должности с ноября 2018 года, когда была создана структура. Агентству передали полномочия краевого министерства образования, касающиеся молодежной политики, и регионального министерства культуры, курировавшего туризм. Одним из приоритетных направлений агентства называется подготовка проекта для участия в федеральной целевой программе по развитию туризма в 2019—2025 годах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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