Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку

Последнее снижение ключевой ставки было 25 октября
Центральный банк снизил ключевую ставку в пятый раз в 2019 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным Центробанка, ставка снижена на 0,25 процентного пункта. С 16 декабря ключевая ставка будет составлять 6,25%.
Как писало «URA.RU», в конце октября показатель был снижен в четвертый раз за год — до 6,5%. До этого ставка до 7% годовых была понижена в сентябре. Также снижения проходили в июне и июле. На начало 2019 года показатель составлял 7,75%.