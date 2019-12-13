13 декабря 2019

Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, решетка, ограда, банк россии, центральный банк россии
Последнее снижение ключевой ставки было 25 октябряФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральный банк снизил ключевую ставку в пятый раз в 2019 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным Центробанка, ставка снижена на 0,25 процентного пункта. С 16 декабря ключевая ставка будет составлять 6,25%.

Как писало «URA.RU», в конце октября показатель был снижен в четвертый раз за год — до 6,5%. До этого ставка до 7% годовых была понижена в сентябре. Также снижения проходили в июне и июле. На начало 2019 года показатель составлял 7,75%.

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