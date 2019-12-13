Спортивный объект в Мишкино Курганской области должны достроить за три дня Фото: пресс-службы губернатора Курганской области

Два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) в Курганской области не успевают построить в срок. Вместо готовых объектов, которые возводят по федеральному проекту, на площадке только каркасы. Информация о сроках строительства размещена на сайте госзакупок.

Согласно открытым данным системы СБИС, в городе Петухово ФОК должен быть уже построен. «Окончание работ — не позднее 30 ноября (допускается досрочное выполнение). Этапы выполнения работ не предусмотрены», — говорится в конкурсной документации. По данным видеотрансляции с места строительства, работы там на момент публикации не велись.

В поселке Мишкино срок сдачи ФОКа — через три дня, 16 декабря. На днях стройку посетил губернатор Вадим Шумков. На сайте правительства указано: «На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 37%. Глава региона поручил директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирине Саблуковой в ближайшие дни разработать и утвердить вместе с подрядчиком план-график работ на объекте, чтобы не сорвать сроки его строительства».

По двум контрактам выступает один подрядчик — тюменская компания ООО «Формула ремонта». Получить комментарии у руководителя Михаила Гуторова не удалось. Номер, указанный в системах данных, не принадлежит компании. В департаменте строительства директора Ирину Саблукову на месте застать не получилось. «Она в правительстве», — ответили в приемной.

Средства на строительство ФОКов выделены Курганской области по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Речь идет о 170 млн рублей.