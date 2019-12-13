Автогонки на льду озера Балтым, против которых боролись казаки, запретили

Автогонки по льду озера Балтым, против которых выступали инспекторы минприроды при поддержке казаков, отныне запрещены. Такое решение принял Кировский суд Екатеринбурга по иску прокуратуры Екатеринбурга к ООО «Лесная сказка».
«Озеро Балтым с окружающими лесами является памятником природы областного значения, а занятая им площадь — особо охраняемой природной территорией, на которой запрещается деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в том числе проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих дорог», — пояснили в надзорном ведомстве.
Единственное исключение, которое допускается — проезд спецтранспорта — лесников, природоохранных и правоохранительных служб, а также спасателей при выполнении ими служебных обязанностей.
«URA.RU» обратилось за комментарием к организатору автогонок на озере Балтым, однако он сбросил телефонный звонок.
Ранее каждую зиму автогонщики при поддержке администрации базы «Лесная сказка» устраивали на льду озера Балтыма ледовый автодром, на котором проводили экстремальные автогонки. Вмешательство инспекторов министерства природы, приехавших с силовой поддержкой в лице казаков, вызвало конфликт.