В Перми на месте бывшей психбольницы построили детский сад

Новый детсад смогут посещать 160 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В центре Перми на месте бывшей краевой психиатрической клиники по улице Революции появился детский сад. Сейчас на площадке, где располагалось медучреждение, возводится современный жилой комплекс. По информации пресс-службы краевого правительства, детсад смогут посещать 160 малышей.

«Строительство дошкольного учреждения площадью 3,1 тысячи кв. метров позволит ребятам ходить в детский сад в непосредственной близости от дома. Здание станет новым корпусом сада №296. Сейчас детсад передается в муниципальную собственность», — сообщается на сайте правительства региона.

В министерстве образования Пермского края «URA.RU» также сообщили, что в 2020 году в Перми на площадках частных детсадов будут созданы ясельные группы для 93 детей в возрасте от полутора до трех лет. На эти цели из бюджета направлено порядка 11 млн рублей.

«Министерство образования и науки Пермского края с 2014 года поддерживает деятельность частных образовательных учреждений, чтобы у родителей была возможность выбора формы получения образования», — указали в пресс-службе краевого минобразования. Всего в рамках нацпроекта «Образование» в период с 2019 по 2021 год в регионе появится 20 детсадов на 3945 мест.