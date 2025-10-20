Логотип РИА URA.RU
Пермское правительство покидает статусный чиновник

Из минобра Пермского края уволился начальник управления профобразования
20 октября 2025 в 11:24
Министерство образования и науки покинул опытный специалист

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

«Уволен по соглашению сторон. Любой госслужащий должен всегда быть готов к завершению карьеры, а полученные за годы работы в министерстве компетенции позволят реализовать себя на любом новом направлении работы», — прокомментировал агентству свою отставку господин Бочаров. Будущее место работы экс-чиновник раскрывать не стал.

Систему профессионального образования региона представляют 75 колледжей. В 2025 году по некоторым направлениям конкурс составил более 40 заявлений на место. Среди популярных — разведка нефтяных и газовых месторождений, эксплуатация беспилотных авиационных систем, графический дизайн.

