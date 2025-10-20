Пермское правительство покидает статусный чиновник

Министерство образования и науки покинул опытный специалист Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из министерства образования и науки Пермского края уволился начальник управления профессионального образования Илья Бочаров, проработавший на посту 10 лет. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

«Уволен по соглашению сторон. Любой госслужащий должен всегда быть готов к завершению карьеры, а полученные за годы работы в министерстве компетенции позволят реализовать себя на любом новом направлении работы», — прокомментировал агентству свою отставку господин Бочаров. Будущее место работы экс-чиновник раскрывать не стал.