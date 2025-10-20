Крабовый крем-суп, утиная ножка и парфе: какие блюда с тыквой можно попробовать в Перми осенью

В заведениях Перми появились блюда и напитки из тыквы Фото: Роман Наумов © URA.RU

С наступлением осени в Пермь пришел сезон тыквы — одного из главных продуктов этого времени года. Кафе и рестораны города включили в свое меню блюда и напитки на основе тыквы: от крем-супов до десертов. Гостям предлагают оригинальные сочетания с морепродуктами, мясом и фруктами. Корреспондент URA.RU узнал, где в Перми можно попробовать тыквенный латте, галету или парфе с белым шоколадом.

Lemon Tree

В заведениях сети Lemon Tree к осени подготовили целую подборку блюд из тыквы. В нее вошли тыквенный суп, теплый салат с грушевой икрой и тыквенным соусом, а также медальоны из тыквы с оливковым кремом. В разделе напитков представлен согревающий тыквенный латте. Для десерта можно выбрать мини-чизкейк с семечками или тыквенную галету.

Four

Ресторан Four добавил в осеннее меню салат с печеной тыквой, карамелизированной сливой и голубым сыром. Блюдо подается теплым. Из основных блюд гостям предлагают утиную ножку конфи с гречневым ризотто, дополненную тыквенным ганашем и соусом жус. На десерт можно заказать парфе из тыквы с муссом из белого шоколада и творожного сыра.

Happy

Кафе Happy сделало акцент на крем-супы из тыквы, представив сразу три варианта. Гостям доступны классический суп, суп на кокосовом молоке и вариант с добавлением краба. Кроме супов, в меню можно найти и мясное блюдо — стейк «Шатобриан», который подается с запеченной медовой тыквой.

Тайная В.

В кафе «Тайная В.» блюда с тыквой входят в основное меню. Здесь подают хумус из нута с печеной тыквой, а также жареные креветки с пряной тыквой. Среди салатов выделяется вариант с уткой и печеной тыквой.

