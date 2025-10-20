Пермяки собирают полмиллиона на питание для 14-килограммового подростка

Подростку надо помочсь набрать вес Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми фонд «Дедморозим» объявил срочный сбор средств для покупки запаса спецпитания тяжелобольному подростку. Денис в свои 14 лет весит всего 14 килограммов. Как рассказали URA.RU в фонде, подросток стал набирать вес в последнее время, так как ему подобрали особую питательную смесь. Но она стоит очень дорого.

«Обычное жидкое питание и питательные смеси Денису не только не подходят, но и вызывают тяжелую аллергию. После долгих поисков подобрали подходящую смесь — „Неокейт Юниор“. На ней парень за месяц прибавил килограмм. Но такое питание обходится в 100 000 рублей ежемесячно. В пересчете на период ожидания от государства сумма становится неподъемной для семьи», — рассказали специалисты «Дедморозим». Всего необходимо собрать 475 200 рублей, позже необходимое питание будут закупать за счет государства.