Названа причина пожара на электроподстанции в Березниках, оставившего город без света, воды и связи

Пожарным удалось ликвидировать горение в кратчайшие сроки Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Пожар на электроподстанции в Березниках Пермского края мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Такова предварительная версия причины ЧП, названная региональным ГУ МЧС по Прикамью.

«Предварительно, причиной возгорания могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования», — говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.