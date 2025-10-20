Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Названа причина пожара на электроподстанции в Березниках, оставившего город без света, воды и связи

Пожар на электроподстанции в Березниках возник из-за технологических нарушений
20 октября 2025 в 10:31
Пожарным удалось ликвидировать горение в кратчайшие сроки

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Пожар на электроподстанции в Березниках Пермского края мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Такова предварительная версия причины ЧП, названная региональным ГУ МЧС по Прикамью.

«Предварительно, причиной возгорания могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования», — говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Накануне, 19 октября, загорелась подстанция Быгель в Березниках. В разных частях города возникли перебои с электроснабжением, подачей воды и пропал интернет. Пожар удалось ликвидировать спустя несколько минут. В результате инцидента никто не пострадал.

