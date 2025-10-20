Прикамье ждет резкое похолодание и первые снегопады

Небольшие снегопады и гололед ждут пермяков Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае в ночь на 21 октября температура воздуха опустится до -9 градусов, а к середине недели в регионе ожидаются снегопады. Уже 20 октября на северо-востоке Прикамья ожидается снег, а на дорогах возможна гололедица, предупреждают специалисты пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Прикамье 20 октября на северо-востоке ожидается небольшой снег. Температура ночью составит -5…0 градусов, а днем — 0…5 градусов. В ночные часы в отдельных районах на дорогах гололедица. Во вторник, 21 октября, влияние юго-западного циклона обеспечит потепление и выпадение небольших дождей в дневное время, за исключением юго-восточной части региона. Ночью -4…+1 градусов, на востоке до -9 градусов, в Перми -4…-2 градусов», — сообщает telegram-канал центра.