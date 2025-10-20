Новый коммунальный коллапс, угроза заражения ветрянкой и гибель урожая: топ-9 новостей Перми и края

В Березниках часть жителей осталась без света Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На минувшей недели в Прикамье зафиксировали вспышку заражения ветрянкой. На территории ввели режим ЧС из-за гибели урожая. Мэр самого опасного округа собрался уйти в отставку. А Березники на несколько часов погрузились во мрак из-за пожара. Подробнее об этих и других важных новостях прошедших семи дней — в обзоре URA.RU

Мэра Соснина прочат в вице-премьеры

Мэр Перми Эдуард Соснин может быть включен в состав регионального правительства. Как сообщили URA.RU несколько осведомленных источников, рассматривается возможность назначения главы города на должность вице-премьера. При этом Соснин, вероятно, сохранит за собой пост мэра. Согласно новому федеральному закону №33 «О местном самоуправлении», для руководителей административных центров субъектов РФ предусмотрена подобная возможность.

В то же время один из инсайдеров выразил сомнения относительно скорого применения этой нормы на региональном уровне, отметив, что ее реализация требует прохождения сложных процедур. Еще один источник агентства подчеркнул, что положения ФЗ-33 распространяются преимущественно на города федерального значения. Собеседник в администрации губернатора сообщил, что данный вопрос находится на рассмотрении, и окончательное решение будет принято в зависимости от того, как будет интерпретировано действующее законодательство.

Соснин возглавляет администрацию Перми с августа 2023 года. Прежде он занимал должность министра экономического развития Пермского края, а до этого был бизнесменом.

Новый федеральный инспектор

Иван Амиров, принимавший участие в программе «Время героев», получил назначение на пост федерального инспектора по региону, заняв должность заместителя главного федерального инспектора Прикамья Сергея Половникова. До этого Амиров проходил службу в органах полиции, а затем находился в зоне проведения специальной военной операции.

Амиров стал участником первого потока программы профессионального развития для ветеранов СВО, реализуемой Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Его наставником выступает полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

У главного полицейского Прикамья появился зам по мигрантам

Полковник полиции Алексей Кежватов назначен на пост заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю. На новом месте он будет курировать вопросы регистрации мигрантов. Представление личному составу прошло 17 октября.

Кежватов служит в органах правопорядка с 1993 года. В специальном отряде быстрого реагирования МВД по Республике Мордовия он занимался противодействием организованной преступности, а с 2016 года возглавлял управление по вопросам миграции.

Главе самого опасного округа ищут замену

В регионе рассматривают вопрос о смене мэра Октябрьского округа. По информации источника URA.RU в политэлите края, сейчас ведутся поиски кандидата на место Георгия Поезжаева, который занимает пост главы муниципалитета с 2007 года.

Октябрьский округ в последние годы неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных преступлений и считается проблемной территорией. Претензий к работе Поезжаева нет. Он сам просится на пенсию, поделился инсайдер.

Учредитель завода «Телта» попал в колонию

В Москве огласили приговор учредителю пермского предприятия «Телта» Игорю Морозову. В колонии он проведет семь лет. На прениях сторон прокуратура настаивала на восьми годах заключения.

Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер телефонного завода Елена Гришина обвинялись в присвоении 33,8 млн рублей. Никто из них не признал себя виновным.

Ветрянка наступает

В Пермском крае за прошедшие девять месяцев зафиксировано заметное увеличение заболеваемости ветряной оспой. Показатель превысил средний уровень за аналогичный период прошлых лет на 17%, достигнув 651 случая на 100 тысяч жителей региона. Подавляющее большинство заболевших (97%) составляют дети в возрасте от одного до двух лет, а также от трех до шести лет.

Эксперты связывают столь выраженный рост заболеваемости с очередным циклическим подъемом инфекции, а также с увеличением числа лиц, не имеющих иммунитета к вирусу. Специалисты отмечают, что данная тенденция обусловлена снижением уровня заболеваемости во время пандемии коронавируса.

ЧС из-за гибели урожая

В Большесосновском округе официально объявили территорию зоной чрезвычайной ситуации в связи с массовой гибелью сельхозкультур. По данным местных властей, из-за переувлажнения почвы на площади свыше 100 га возникли крайне неблагоприятные условия для заготовки кормов и уборки урожая.

В период с августа по сентябрь на сельскохозяйственных полях отмечались случаи застревания техники, а посевы подвергались поражению грибковыми заболеваниями. В настоящее время в округе сформирована спецкомиссия, которой поручено провести обследование пострадавших площадей, а также оценить ущерб, нанесенный природными факторами.

Умер журналист Дегтярников

В Перми 14 октября прошло прощание с выдающимся журналистом Вячеславом Дегтярниковым. Церемония отпевания, состоявшаяся в храме Святителя Митрофана Воронежского собрала большое количество людей — храм был переполнен теми, кто пришел проводить Вячеслава в последний путь.

Дегтярникова не стало на 58-м году жизни после продолжительной болезни. На протяжении своей профессиональной деятельности он возглавлял редакционный отдел новостной службы медиагруппы «Магма». В разные годы работал на телеканалах «Авто ТВ», «Рифей-Пермь», «УИТВ», в газете «Местное время», а также руководил радиостанцией «Эхо Перми». Помимо этого, Дегтярников занимал должность заместителя председателя регионального отделения Союза журналистов России.

Березники остались без воды и электричества из-за пожара

В Березниках вечером 19 октября на подстанции, расположенной в районе МЖК, произошло возгорание. Местные жители рассказали URA.RU, что из-за ЧП наблюдались перебои с электроснабжением, доступом к интернету и подачей воды.