США сняли санкции с уральских компаний

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Презентация доклада Андрея Манойло
Шесть российских компании освободили от санкцийФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США исключило из списка санкций российские компании. Всего из списка было исключено три организации, сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, из списка удалили компании, связанные с кибердеятельностью. В списке оказались ООО ЦАО («Центр автообслуживания»), расположенный в Кургане, а также две югорские компании: ООО «Юником» и ООО «Вертикаль».

Как писало «URA.RU», комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях, направленных против спонсоров строительства российских экспортных газопроводов. На следующем этапе его рассмотрит Сенат в полном составе.

Также ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России. Ограничения будут действовать еще полгода.

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