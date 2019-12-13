Соловьев назвал слова Зеленского «пустым трепом»

Владимир Соловьев резко отреагировал на то, что на Украину не пустили российского журналиста
Телеведущий Владимир Соловьев назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского «пустым трепом». Так он прокомментировал сообщение, что на Украину не пустили журналиста НТВ.
«Вот и цена словам Зеленского. Пустой трёп», — написал журналист в своем telegram-канале. Зеленский на саммите «нормандской четверки» приглашал российских работников СМИ приехать на Украину.
Ранее стало известно, что Зеленский дал первое полноценное интервью тележурналистам из России. Он нарушил свое прежнее обещание «не перекидываться словами» с российской прессой, сообщает телеканал 360. Позже украинский лидер заявил, что не давал никаких интервью российским журналистам. По его словам, он лишь ответил на один вопрос в коридоре, пишет агентство Nation news.