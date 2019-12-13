В России предложили изменить правила взыскания долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит контроль над деятельностью всех организаций, собирающих средства с должников. Соответствующий законопроект представило Министерство юстиции РФ.
В государственный реестр будут включены как и профессиональные коллекторы, так и организации, занимающиеся возвратом просроченной кредитной задолженности физических лиц. К ним относятся кредитные и микрофинансовые учреждения и другие кредитные кооперативы. «Включение в государственный реестр предоставляет соответствующим организациям полномочия по осуществлению взаимодействия с должниками с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.
К вошедшим в госреестр организациям будут предъявляться повышенные требования. Их обяжут вести аудиозаписи всех случаев взаимодействия с должником и хранить эти данные в бумажном и электронном виде до двух лет. Кроме того, организации должны будут иметь интернет-сайт и электронную почту и заключить договор обязательного страхования ответственности.
Ранее российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. В частности, пенсионные деньги нельзя будет забрать за долги по ЖКХ, сообщает «Утро.ру». Также Госдума разрабатывает законопроект, в рамках которого коллекторам запретят взыскивать долги с граждан за жилищно-коммунальные услуги, пишет «Национальная служба новостей».