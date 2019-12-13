Демограф объяснил, когда в России станут больше рожать

Эксперт считает, что ситуация может улучшиться через пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улучшение демографической ситуации в России может начаться через пять лет. Такое мнение высказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала института РАНХиГС Сергей Шульгин.

«Может быть, эта проблема немножко будет сглажена лет через пять, когда потихоньку начнёт улучшаться [демографическая] структура за счёт сдвига среднего возраста матери в более старшие возраста», — цитирует его РИА «Новости». Он добавил, что на демографическую структуру никто не может повлиять. Сейчас в фертильный возраст вошло малочисленное поколение, родившиеся в 1990-е годы.

Шульгин отметил, что в конце 2020-х годов можно будет заметить эффект от входа в фертильный возраст более многочисленных поколений людей. По его словам, высокий показатель естественной убыли населения в России связан со снижением суммарного коэффициента рождаемости и изменениями в демографической структуре.

Ранее «URA.RU» приводило мнение эксперта, который считает, что государству срочно нужно принимать меры по увеличению рождаемости. В противном случае, к 2024 году убыль населения составит около полумиллиона человек в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал эту ситуацию «неприятной», объяснив, что рекордные показатели убыли населения являются «наследием прошедших десятилетий», и заверил, что государство делает все, чтобы улучшать ситуацию.