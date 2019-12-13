Кремль назвал свои методы борьбы с рекордной убылью населения

В Кремле считают «неприятной» ситуацию с убылью населения России, которая в 2019 году достигла рекордных значений. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что демографическая яма обусловлена «наследием прошедших десятилетий» и власти страны направляют усилия на минимизацию последствий.
«Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, сейчас находится в своей кульминации, — сказал Дмитрий Песков журналистам. — На минимизацию последствий этой демографической ямы направлены нацпроект в области демографии и целый набор мер».
Росстат ранее сообщил, что за девять месяцев 2019 года естественная убыль населения страны достигла 259,6 тысячи человек. Аналитики сделали вывод, что по итогам года значение станет рекордным за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году. Тогда естественная убыль населения достигла 362 тысяч человек.