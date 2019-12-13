Демограф предрек России потерю полумиллиона человек ежегодно

Если государство не примет меры по увеличению рождаемости, то к 2024 году убыль населения в России достигнет полумиллиона человек в год. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
«Не повысив рождаемость, мы не решим демографическую проблему. Убыль будет нарастать с каждым годом. И, если те тенденции, которые мы сегодня наблюдаем, сохранятся, то к 2024 году мы вместо естественного прироста будем иметь естественную убыль на уровне более полумиллиона человек в год», — отметил Рыбальченко в беседе с корреспондентом «URA.RU».
Как сообщает демограф, рост естественной убыли населения в стране связан с тем, что в России понизилась рождаемость. В связи с этим, он предлагает увеличить поддержку многодетных семей и рождение третьего ребенка. По словам Рыбальченко, поддержка должна быть направлена, в первую очередь, на работающих родителей, так как помощь семьям, которые заводят первого ребенка, государством уже обеспечена.
Согласно данным отчетов Росстата, убыль населения в России в 2019 году достигла рекордных показателей за 11 лет и составила 236,9 тысяч человек. Выше этот показатель был лишь в 2008 году — 362 тысяч человек, пишет RT. При этом миграционный приток в 2019 году составил 193,2 тысячи человек. Таким образом, численность населения РФ сократилась на 43,7 тысячи человек, сообщает «Национальная служба новостей».