Владимир Соловьев назвал фамилию реального правителя Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все больше выглядит как пресс-секретарь главы МВД Арсена Авакова. По мнению журналиста, именно Аваков в ближайшие годы будет реальным правителем страны.

«Аваков будет реальным правителем Украины, а Зе обаятельным конферансье, выполняющим представительские функции» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены), — пишет Соловьев в своем Telegram-канале. Соловьев считает, что глава украинской полиции «мощнее, жёстче и гораздо опытнее» действующего лидера страны.

Журналист отмечает, что силовой ресурс Авакова очевиден, но становиться президентом он не будет. В его планах, по предположению Соловьева, занять должность премьера страны. «Поработать с Радой, учитывая имеющийся у правоохранителей компромат на многих депутатов, совсем несложно. И уже с помощью рады в условиях парламентской республики можно решать любые задачи», — отмечает журналист. Он отмечает, что «в мире таких примеров немало».

Ранее Соловьев назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского «пустым трепом». Так он прокомментировал сообщение, что на Украину не пустили журналиста НТВ. Зеленского на Украине обвинили в том, что он дал первое полноценное интервью тележурналистам из России, нарушив свое прежнее обещание «не перекидываться словами» с российской прессой, сообщает телеканал 360.