Анатолий Собчак не верил в естественную смерть ученого Фото: Николай Парфёнов/ Википедия

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак написал статью в память об академике Андрее Сахарове в которой предположил, что нобелевского лауреата могли «убрать». Только спустя 21 год вдова Собчака Людмила Нарусова позволила журналистам сделать публикацию рукописи.

Собчак писал о том, что не верил в естественность смерти Сахарова. По его мнению. она оказалась «слишком неожиданной и слишком удачной» для его политических оппонентов, приводит текст «Московский комсомолец». Он напоминает, что Сахаров являлся инициатором всесоюзной стачки шахтеров, намеченной на двадцатые числа декабря 1989 года. Однако за несколько дней до акции ученый умирает, и стачка в стране проходит фактически незамеченной.

«Само присутствие Сахарова в политической жизни оказывало сдерживающее, урезонивающее влияние на всех, кто в ней подвизался. И, конечно же, раздражало и вызывало ненависть его номенклатурных оппонентов, бывших тогда еще в полной власти. Думаю, что поэтому его и убили. Я не верю в естественность смерти Сахарова». — пишет Собчак, который в парламенте был основным соратником Сахарова.

По словам Собчака, ученый погиб накануне Второго съезда народных депутатов, где коммунисты собирались взять реванш у демократической оппозиции за поражение на Первом съезде. «Естественно, что смерть Сахарова существенно ослабила позиции демократических сил, чем и воспользовалась правящая номенклатура», — вспоминает политик.

Журналисты спросили Нарусову, почему Собчак считал, что Сахарова убили. Она пояснила, что среди знакомых Собчака был известный учёный-химик, который высказывал предположение о том, что Сахарова отравили веществом, которое вызывает остановку сердца. По предположению этого ученого, обнаружить яд в организме после смерти невозможно никаким способом.

Тогда, в 1989 году официальной причиной смерти академика Андрея Сахаровабыла названа сердечная недостаточность. Сахаров был трижды Героем Социалистического Труда, лауреатом Сталинской и Ленинской премий, а также Нобелевской премии мира. Он является создателем водородной бомбы. Ученого не стало ровно 30 лет назад, 14 декабря 1989 года.