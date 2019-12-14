Умер отец керченского стрелка, убившего 20 человек в колледже

Отец студента Влада Рослякова, убившего 20 человек в колледже в Керчи, скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщила бабушка молодого человека и мать погибшего.
Отмечается, что в сентябре Рослякова-старшего избили и ограбили. Мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, и через месяц он скончался. «Но он уже был больной. С травмами, стрессы в последнее время, с психикой ненормально было у него», — приводи слова бабушки telegram-канал Mash. Также она добавила, что в последнее время ее сын сильно похудел. А летом он был госпитализирован с желудочным кровотечением.
Бабушка керченского стрелка рассказала, что один из нападавших забрал 10 тысяч пенсии у отца студента, а второй его бил. Подозреваемых задержали, один из нападавших сейчас находится за решеткой.
Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. В тот день 18-летний студент Влад Росляков расстрелял студентов и преподавателей в своем колледже. Также он взорвал бомбу. В результате 20 человек погибли, еще 50 получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством, передает «Пятый канал».