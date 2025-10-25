Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре

25 октября 2025 в 22:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автобус с детьми попал в аварию (архивное фото)

Автобус с детьми попал в аварию (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детской команды по спортивной гимнастике. В результате него пострадали шесть человек, среди них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«Автобус с 17 юными спортсменами и двумя взрослыми столкнулся с легковушкой, в ней было два человека», — передает telegram-канал. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, их состояние на данный момент уточняется.

На месте происшествия также работают сотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Продолжение после рекламы

Сегодня в Калининградской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. На трассе вблизи поселка Изобильное водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет. Отмечается, что в автобусе находились 40 человек, никто из них не пострадал. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал