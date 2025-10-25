Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре

Автобус с детьми попал в аварию (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детской команды по спортивной гимнастике. В результате него пострадали шесть человек, среди них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Автобус с 17 юными спортсменами и двумя взрослыми столкнулся с легковушкой, в ней было два человека», — передает telegram-канал. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, их состояние на данный момент уточняется.

На месте происшествия также работают сотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

