Детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре
Автобус с детьми попал в аварию (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детской команды по спортивной гимнастике. В результате него пострадали шесть человек, среди них четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Автобус с 17 юными спортсменами и двумя взрослыми столкнулся с легковушкой, в ней было два человека», — передает telegram-канал. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, их состояние на данный момент уточняется.
На месте происшествия также работают сотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сегодня в Калининградской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. На трассе вблизи поселка Изобильное водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет. Отмечается, что в автобусе находились 40 человек, никто из них не пострадал.
