Золотой голос, которым говорила половина Голливуда: из жизни ушел заслуженный артист Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет Фото: Александр Саверкин/ТАСС

На 80-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Алексеевич Золотницкий. О его смерти стало известно 25 октября. Он известен не только ролями в театре и кино, но также озвучкой голливудских актеров — его голосом говорили Роберт Де Ниро, Ален Делон, Энтони Хопкинс и другие знаменитости. О творческом и жизненном пути Золотницкого — в материале URA.RU.

Арбат, кино и профессиональный дубляж с детства

Заслуженные артисты РФ Андрей Смоляков, Алексей Золотницкий и актриса Наталья Кочетова (на снимке слева-направо) в сцене из спектакля «Синхрон» по пьесе Томаса Хюрлимана Фото: Яковлев Александр / ТАСС

Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года в интеллигентной московской семье. Его дед, Владимир Николаевич, был известным советским врачом, а отец, Алексей Золотницкий, — выпускником ВГИКа, учеником режиссера Сергея Эйзенштейна. Отец, один из пионеров советского стереокино и классической школы дубляжа, с ранних лет брал сына на студии, прививая ему страсть к кинематографу.

Увлечение переросло в профессию очень рано. Уже к 13 годам Алексей профессионально занимался дубляжем, одновременно озвучивая по несколько картин. Чтобы совмещать работу с учебой, он перешел в вечернюю школу и поступил в студию при театре имени Станиславского, где в то время занимались будущие звезды — Инна Чурикова и Никита Михалков.

Золотой голос

Следующим этапом стало Высшее театральное училище имени Щепкина. Будучи студентом третьего курса, Золотницкий поступил еще и на филологический факультет МГУ. Однако, окончив «Щепку» в 1967 году, он был обязан отработать три года по распределению, и университет пришлось оставить. Его талант был замечен сразу: в год выпуска он стал лауреатом конкурса молодых актеров-чтецов, а его уникальный тембр позже дал ему шутливое прозвище от Олега Табакова — «золотой голос».

Преданность сцене и «Табакерке»

Основной театральной сценой для Алексея Золотницкого стал театр под руководством Олега Табакова, знаменитая «Табакерка». Коллеги отмечали его невероятную исполнительскую дисциплину и скромность. По воспоминаниям режиссера Андрея Житинкина, Золотницкий выходил на сцену, даже плохо себя чувствуя, и всегда работал, вкладывая в роль душу, передает Пятый канал.

В «Табакерке» он был универсальным актером, играющим разноплановый репертуар. Одной из его ярких работ стала роль полкового врача в спектакле «Признание авантюриста Феликса Круля», где его дуэт с Сергеем Безруковым оценили «блестяще». Он с равным успехом справлялся и с классикой, и с комедийными ролями, оставаясь незаменимым артистом труппы.

Голос Голливуда

Параллельно с театром Золотницкий продолжил карьеру в кино и дубляже. Коллеги шутили, что его голосом «говорила половина Голливуда». Роберт Де Ниро, Роберт Редфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс и даже комик Роуэн Аткинсон (мистер Бин) — все они звучали баритоном Золотницкого.

С 1994 года он был ведущим голосом компании «СВ-Дубль», озвучив огромное количество фильмов и сериалов. Его работа была не просто технической, а настоящим актерским творчеством. Как отмечал актер театра и кино Евгений Герасимов, его вклад в кинопроизводство был не менее важен, чем игра актеров перед камерой.

Личная жизнь, наследие и смерть

Алексей Золотницкий (справа) перед началом сбора труппы театра-студии под руководством Олега Табакова Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Алексей Золотницкий был не только выдающимся артистом, но и любящим отцом и дедом. Он воспитал троих сыновей, которые построили успешную карьеру на телевидении и в госслужбе. Его старший сын, Владимир, был одним из создателей программы «Криминал», младший, Александр, — руководителем таких проектов, как «Следствие вели...». Внуки пошли по творческим стопам деда: один из них, Антон Золотницкий, работает обозревателем «Известий».

Несмотря на проблемы со здоровьем (в 2011 и 2017 годах он перенес инсульты), Алексей Алексеевич до конца оставался преданным искусству. Его запомнили как человека кристальной чистоты, невероятной эрудиции и безграничной любви к своему делу, семье и миру.

