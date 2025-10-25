Израиль нанес точечный удар по центру Газы после двухнедельного перемирия

«Армия Израиля заявила о нанесении точечного удара по центру сектора Газа», — передает ТАСС информацию от военных страны. Ранее, 19 октября, израильские вооруженные силы нанесли удары по множеству объектов, принадлежащих движению ХАМАС, на территории сектора Газа. В частности, авиаудар пришелся по городу Рафах.

Тем самым они сорвали режим перемирия, который продлился менее двух недель. Как сообщают представители ЦАХАЛ, для атак были задействованы авиационные средства и артиллерия. Основными целями стали склады вооружения и объекты военной инфраструктуры ХАМАС. Израильская сторона утверждает, что удары стали ответом на действия палестинского движения, нарушившего соглашение о прекращении огня. В ходе боестолкновений, признали военные, погибли двое израильских военнослужащих. Потери среди палестинцев, по поступающей информации, исчисляются десятками убитых и раненых.