Израиль нанес точечный удар по центру Газы после двухнедельного перемирия
Израильская армия ударила по центру Газы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Израильская армия ЦАХАЛ сообщила о проведении точечной атаки в центральной части сектора Газа. Цель — предотвращение нападения со стороны радикальных группировок.
«Армия Израиля заявила о нанесении точечного удара по центру сектора Газа», — передает ТАСС информацию от военных страны. Ранее, 19 октября, израильские вооруженные силы нанесли удары по множеству объектов, принадлежащих движению ХАМАС, на территории сектора Газа. В частности, авиаудар пришелся по городу Рафах.
Тем самым они сорвали режим перемирия, который продлился менее двух недель. Как сообщают представители ЦАХАЛ, для атак были задействованы авиационные средства и артиллерия. Основными целями стали склады вооружения и объекты военной инфраструктуры ХАМАС. Израильская сторона утверждает, что удары стали ответом на действия палестинского движения, нарушившего соглашение о прекращении огня. В ходе боестолкновений, признали военные, погибли двое израильских военнослужащих. Потери среди палестинцев, по поступающей информации, исчисляются десятками убитых и раненых.
Материал из сюжета:Война на Ближнем Востоке
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.