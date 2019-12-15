Элитное имущество друга Юрия Лужкова выставили на продажу

Элитная недвижимость в Подмосковье, принадлежащая бывшему владельцу столичного Черкизовского рынка Тельману Исмаилову (считался другом покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова), выставлены на торги по банкротству.
«На торги по банкротству выставлены объекты недвижимости, принадлежащие Тельману Исмаилову. Среди них квартира в Заречье в Одинцовском районе Московской области и земельный участок в Сколково общей площадью около 2,5 тысячи квадратных метров», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении Исмаилова.
Ранее Исмаилов получил гражданство Черногории. По всей видимости, теперь России будет почти невозможно добиться выдачи Исмаилова. Предприниматель находится в международном розыске из-за массовых заказных убийств предпринимателей. Также Исмаилова обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Следствие полагает, что экс-глава Черкизовского рынка вместе с двумя подельниками, племянником Зауром Мардановым и водителем Владимира Гусаковым, похитил певца, сутки удерживал его у себя на даче в Подмосковье, требуя подписать с ним контракт. Следственный комитет России предъявил обвинение Исмаилову заочно.
До этого Исмаилова по решению суда официально признали банкротом, все его имущество в РФ должно быть продано.
Скончавшийся несколько дней назад экс-мэр Москвы Юрий Лужков долгие годы дружил с Исмаиловым (именно на времена мэрства Лужкова пришелся расцвет «бизнес-империи» предпринимателя). После того, как он был признан банкротом, Лужков говорил, что бизнесмена сознательно пытаются разорить некие влиятельные люди. Также бывший столичный градоначальник заявлял, что не верит в причастность своего друга к убийства.