Николай Рыбаков возглавил одну из старейших политических сил в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На съезде «Яблока» в Москве был назван новый лидер этой непарламентской партии: им стал бывший зампред политорганизации Николай Рыбаков. Он часто участвует в качестве эксперта в шоу «60 минут», которое ведет журналистка Ольга Скабеева на телеканале «Россия 1».

«Решение об избрании нового председателя партии было принято на федеральном съезде „Яблока“. По итогам голосования председателем партии стал Николай Рыбаков, за него подано 69 голосов делегатов съезда», — говорится в сообщении пресс-службы партии. Второе место в голосовании занял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье — Эмилия Слабунова (19 голосов).

Согласно уставу «Яблока», председателя выбирают на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Таким образом, именно Рыбакову предстоит повести «Яблоко» на предстоящие парламентские выборы, которые состоятся в РФ в 2021 году.

Николай Рыбаков более известен публике не как партфункционер «Яблока», а как частый участник шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». В программе, которую ведет журналистка Ольга Скабеева и ее супруг-соведущий Евгений Попов, Рыбаков зачастую выступает на одной стороне с другими представителями либеральной оппозиции, а также с экспертами из Украины. Чаще всего он критикует действия нынешней российской власти и даже ведущих программы: так, в одном из эфиров он даже назвал шоу «60 минут» «элементом гибридной войны».

По некоторым данным, причиной поражения Льва Шлосберга в борьбе за пост лидера «Яблока» стало его сотрудничество с экс-олигархом Михаилом Ходорковским. Это якобы вызывает большое недовольство неформального главы партии Григория Явлинского. Рыбаков же подобного себе не позволяет, в связи с чем его кандидатура легко была одобрена Явлинским.