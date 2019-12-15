Попрошайничество можно назвать преступным бизнесом Фото: depositphotos.com

В Москве журналисты спасли 19-летнего Даниила от мафии, контролирующей столичных попрошаек. С помощью правозащитников в ближайшее время молодой человек вернется в родной город.

Ранее Даниил из Перми приехал в Москву на заработки. В столице он потерял документы и остался без денег, а в родном городе у Даниила осталась только его девушка. «Мне пришлось стоять с табличкой „Помогите на билет“. Тогда ко мне подошли незнакомые люди и предложили мне продолжать работать таким образом», — рассказал Даниил журналистам телеканала «Москва 24», которые и решили помочь молодому человеку.

По словам Даниила, на попрошайничестве ему удавалось зарабатывать по 10 тысяч рублей в день. Все это время молодой человек работал без выходных. Весь свой заработок он отдавал «смотрящим», которые заставляли Даниила клянчить деньги на Белорусском вокзале. За работу мафия, контролирующая попрошаек, предоставила Даниилу жилье: молодой человек жил в квартире еще с двумя попрошайками.

Сам Даниил признался, что зарабатывать подобным образом на жизнь ему надоело, но он боится «смотрящих». Спасти Даниила удалось с помощью общественников. По словам правозащитников, сейчас его жизни ничего не угрожает.