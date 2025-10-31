Одобренные правительством РФ мастер-планы развития городов ЯНАО и закрытие главной переправы: события дня

Три города на Ямале станут опорой российской Арктики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На федеральном уровне одобрены комплексные мастер-планы социально-экономического развития трех ямальских городов и агломераций, стала известна дата закрытия переправы Салехард — Лабытнанги и приезд Дмитрия Певцова в Ноябрьск. Об этих и других событиях 31 октября, читайте в подборке URA.RU.

На федеральном уровне одобрены мастер-планы развития городов ЯНАО до 2035 года

Мастер-планы социально-экономического развития Ноябрьска, Нового Уренгоя и агломерации Салехард — Лабытнанги одобрены правительством РФ. В опорных городах Ямала до 2035 года будут построены промышленные, транспортные, образовательные и культурные объекты. Особое внимание будет уделено развитию туризма, благоустройству общественных пространств и обновлению инфраструктуры ЯНАО.

Закрытие паромной переправы в ночь с 1 на 2 ноября

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги прекратит работу в полночь с 1 на 2 ноября в связи с установлением устойчивых отрицательных температур. Воздушные перевозки между городами запланированы уже со 2 ноября.

Продолжение после рекламы

Сварщики и водители спецтехники — самые востребованные в добывающей отрасли ЯНАО

В третьем квартале текущего года Ямальские компании проявили интерес к водителям грузовиков, сварщикам и машинистам спецтехники. Им платили самые высокие зарплаты в добывающей отрасли ЯНАО. Медианная зарплата инженеров-механиков в ЯНАО достигла 134,8 тысячи рублей за девять месяцев текущего года. Это превысило на 38% среднероссийские показатели.

Зеки из «Полярной совы» попросили о помиловании

Комиссия по вопросам помилования в ЯНАО рассмотрела ходатайства двоих заключенных. Решение членов комиссии об отказе в помиловании принято единогласно из-за отрицательных характеристик осужденных.

В Ноябрьск приедет актер Певцов и психолог Суркова

Жители Ноябрьска (ЯНАО) смогут пообщаться с народным артистом России Дмитрием Певцовым и именитым семейным психологом Ларисой Сурковой в рамках проекта «Ямальские встречи». Мероприятие пройдет 8 ноября.

Массовые рейды Госавтоинспекции пройдут на Ямале

С 1 ноября, по всему Ямало-Ненецкому автономному округу пройдут массовые рейды Госавтоинспекции. Продлятся мероприятия все праздничные выходные. Основной упор сотрудники ГИБДД сделают на выявление нетрезвых водителей, превышение установленной скорости, нарушение требований при перевозке детей и отсутствие пристегнутых ремней безопасности.

Основатель «Додо Пиццы» Овчинников снял фильм о путешествии с кочевниками по ямальской тундре