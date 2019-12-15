В Челябинске бойцовская собака растерзала хозяина

Порода собаки пока не называется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подъезде одного из домов на улице Трашутина в Челябинске собака бойцовской породы напала на хозяина. Пострадавший потерял много крови, в тяжелом состоянии его увезли в больницу.

Инцидент произошел ночью, очевидцы предположили, что мужчина мог сам спровоцировать животное, так как был пьян. «Спасаясь от разъяренного животного, мужчина выполз в подъезд. Отбивать челябинца от собаки помогали соседи и его жена», — сообщает телеканал 31TV. Но освободить хозяина из хватки его питомца удалось не сразу, из-за чего он потерял много крови.

Позже к месту происшествия выехали сотрудники полиции и скорая помощь. Также соседи пострадавшего рассказали, что он и его жена занимаются разведением собак.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту «URA.RU» рассказали, что инцидент зарегистрирован. По обстоятельствам произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.