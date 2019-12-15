Бывший командующий Черноморским флотом объяснил, почему затонула списанная подлодка

Плавучий док ПД-16 может еще пригодиться Черноморскому флоту Фото: wikimapia.org

Виновником в том, что в Севастополе затонули списанные плавучий док с подводной лодкой, является только человеческая безалаберность. Таким мнением с «URA.RU» поделился бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

«Одним словом, это бардак, потому что такого не должно происходить никогда — независимо ни от дня недели и ни от того, списан объект или нет. Люди, которые следят за всем этим, должны наблюдать за каждым объектом, тем более если речь идет о плавдоке. Причем это не зависит от того, в каком состоянии он находится, потому что даже списанный плавдок способен поднять подлодку», — рассказал «URA.RU» Владимир Комоедов. По его мнению, подлодка Б-380, которая действительно является достаточно старой, могла затонуть из-за того, что списанное судно никто вовремя не отремонтировал.

Этого же мнения придерживается полковник в отставке Виктор Баранец. «Эта списанная подлодка давно находилась на ремонте, в общем-то ее готовят к утилизации. Непонятно, каким образом ремонтники просмотрели, что док вместе с лодкой наполняются водой, поэтому можно сказать, что затонули они из-за легендарной российской безалаберности. Подлодка всплыла только потому, что она была загерметизирована, хотя фактически это уже плавучий металл», — поделился с «URA.RU» Баранец. Как отметил эксперт, сейчас предстоит выяснить, как обстоит ситуация с затонувший плавдоком, который на самом деле очень важен для Черноморского флота. Плавучий док может пригодиться особенно в том случае, если с действующими подводными лодками флота произойдет ЧП.

Ранее стало известно, что в Южной бухте Севастополя затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380. В результате инцидента никто не пострадал.