В Верховном суде решили судьбу экс-главы налоговой инспекции Зауралья

Последняя судебная инстанция РФ отказалась отменять приговор Владимиру Рыжуку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Верховного суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор экс-главе УФНС России по Курганской области Владимиру Рыжуку. Ранее он был приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима за взятку и растрату.

«Отказано в передаче кассационной жалобы», — сообщается в карточке производства на сайте суда. Отменить решение Курганского городского суда просил адвокат Рыжука Сергей Бузунов. Получить его комментарии «URA.RU» не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее адвокат заявлял «URA.RU», что просил председателя ВС (последней инстанции в российской судебной системе) обратить внимание, что ни один нижестоящий суд не принял его доводы: «Показываю очевидные вещи, но на них никто не смотрит».

В феврале суд признал Рыжука виновным во взятке от застройщика Владимира Баскаля и растратах бензина при поездках на служебном автомобиле по личным делам. В апелляционной жалобе адвокат просил оправдать подзащитного по эпизоду со взяткой в связи с отсутствием события преступления, а также переквалифицировать обвинение в растрате, однако получил отказ.

В начале июля Бузунов обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, но так же безрезультатно. После этого адвокат заявлял, что обратится напрямую к председателю Верховного суда. При этом он не исключал, что придется обжаловать решение курганского суда в Европейском суде по правам человека.