Отправленному в колонию экс-главе налоговой службы Зауралья могут изменить приговор

Адвокат Владимира Рыжука подал жалобу на приговор своему подзащитному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приговор бывшему руководителю УФНС России по Курганской области Владимиру Рыжуку будет обжалован. Апелляционная жалоба от его адвоката поступила в Курганский городской суд.

«Адвокат просит изменить приговор. По взятке от [застройщика Владимира] Баскаля просит оправдать в связи с отсутствием события преступления», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского суда.

По эпизоду с растратой бензина адвокат Рыжука просит переквалифицировать обвинение с части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) на часть 1 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), которое предусматривает более мягкое наказание. Других жалоб на приговор суда экс-главе зауральского УФНС в суд пока не поступало.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в конце февраля Курганский городской суд приговорил Рыжука к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, у экс-чиновника должны конфисковать 500 тысяч рублей, незаконно полученных в качестве взятки. Еще 394 тысячи рублей ему предстоит выплатить в пользу УФНС в качестве компенсации за бензин, израсходованный для поездок к семье. Прокурор Алексей Киселев после суда отметил, что первоначальные требования гособвинения об уголовной ответственности за взятку в особо крупном размере были переквалифицированы судом на крупный размер. Однако он не смог ответить, будет ли прокуратура обжаловать приговор, поскольку это должны решить позже.