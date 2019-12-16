В работе отделений Сбербанка в Екатеринбурге произошел сбой

Из-за сбоя в отделениях банка выстроились очереди, говорят очевидцы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отделения Сбербанка в Екатеринбурге остановили работу из-за сбоя во внутренней системе банка. Такую информацию «URA.RU» сообщил источник.

«Внутренняя система Сбербанка сломалась в Екатеринбурге. Они перестали работать. Очереди из-за этого», — говорит инсайдер. По его словам, сотрудники банка, которые работают за компьютерами, не могут ими воспользоваться, так как они не работают.

В Уральском банке Сбербанка России заявили, что не владеют информацией о сбое в Екатеринбурге. «На данный момент у нас никакой информации о системных сбоях нет», — заявил пресс-секретарь банка Максим Кассандров в разговоре с «URA.RU».

Между тем, в головном офисе проблему признали. «Действительно, есть небольшое замедление в работе некоторых офисов банка. В ближайшее время мы это исправим. Приносим извинения клиентам, столкнувшимся с данной ситуацией, и рекомендуем провести необходимые операции в других каналах, например, Сбербанк Онлайн или банкоматах», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ПАО «Сбербанка».