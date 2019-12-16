Семье погибшего при взрыве газа в Тюмени пообещали помощь

Взрыв газа в доме по улице Павла Шарова произошел 7 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семья работника газовой службы, погибшего при взрыве газа в Тюмени, получит материальную помощь. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Кроме того, выплату получат двое жильцов, пострадавших при аварии.

«Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене Сергея (погибшего — прим. ред.) и еще двум пострадавшим при взрыве газа», — написал глава региона. Известно, что у жертвы взрыва осталось двое детей, ему было 25 лет. Оперативно уточнить сумму материальной помощи не удалось

Ранее «URA.RU» писало, что взрыв газа в доме по улице Павла Шарова, 10а произошел 7 декабря. Виновником трагедии объявили компанию «Сибагроинтер», чей работник повредил газовую трубу, прокладывая кабель. В результате газ попал в канализацию, из-за чего едва не рухнули восемь домов. Связаться с руководством «Сибагроинтер» возможности нет — в компании не отвечают на звонки. Управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту взрыва.