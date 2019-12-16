Стало известно состояние медсестры, пострадавшей при пожаре в тюменском наркодиспансере

Медсестра наркодиспансера получила серьезные ожоги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Медицинская сестра, которая помогала эвакуировать пациентов при пожаре в тюменском наркодиспансере, находится в тяжелом состоянии. Об этом «URA.RU» рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

«Она получает всю необходимую медицинскую помощь в реанимации по поводу ожогов тела порядка 10% и термоингаляционной травмы. И еще одна пациентка остается под наблюдением в отделении токсикологии», — пояснила она агентству.

Другие девять пациентов наркодиспансера, доставленные в тюменские больницы, уже выписаны.

Тюменский наркодиспансер горел в ночь с 13 на 14 декабря. В огне погиб один из пациентов. По некоторым данным, в момент пожара он был привязан к кровати. Один из бывших пациентов клиники подтвердил «URA.RU», что в учреждении часто прибегали к таким методам.

На данный момент работа наркодиспансера восстановлена.