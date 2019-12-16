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В тюменском наркодиспансере, где при пожаре погиб человек, пациентов привязывали к кровати

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, каталка, больничный коридор, больница
Тюменский наркодиспансер горел в ночь с 13 на 14 декабряФото: Илья Московец © URA.RU

Пациент тюменского наркодиспансера, где в ночь на 14 декабря произошел пожар, подтвердил, что в лечебнице его привязывали к кровати. Об этом он рассказал «URA.RU» на условиях анонимности.

«У меня проблемы с алкоголем, и я сам там несколько раз лежал. К кровати привязывают особо буйных, либо если у кого-то белая горячка началась. Меня самого там привязывали к кровати два раза. Я сам видел, как привязывали других людей. Для тюменского наркодиспансера это нормальная практика», — пояснил собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области «URA.RU» не удалось. Редакция направила в пресс-службу ведомства запрос на получение информации.

Пожар в тюменском наркодиспансере произошел в ночь с 13 на 14 декабря. В результате возгорания один человек погиб, двенадцать получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказалась и медсестра, которая пыталась помочь пациентам. По одной из версий, погибший в момент ЧП мог быть привязан к кровати.

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© Служба новостей «URA.RU»
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