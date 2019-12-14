СМИ: погибший при пожаре пациент тюменского диспансера мог быть привязан к кровати

По данным СМИ, при пожаре в тюменском наркодиспансере мог сгореть привязанный к кровати мужчина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пациент, проходивший лечение от алкоголизма, мог скончаться в пожаре в тюменском наркодиспансере из-за того, что его привязали к кровати. Об этом сообщает городской портал 72.ru со ссылкой на источник.

«Он лежал с „белочкой“. Таким пациентам приходится привязывать к кровати руки и ноги. Во время пожара он просто задохнулся», — пояснил источник. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области отказались комментировать информацию, сославшись на тайну следствия. Однако там же отметили, что по данному делу возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На городском портале сказано, что в ночное время пациенты наркодиспансера распивали в палатах спиртное и курили. Информацию подтвердила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. «Такие пациенты периодически нарушают порядок диспансера. Их просто выписывают», — пояснила Малыгина. Сообщение о том, что в медучреждении на несколько десятков пациентов в отделении, как правило, всего один санитар, оказалось двояким. «Это нужно смотреть. Кадровое наполнение в диспансере было в норме», — пояснила она.

Как писало «URA.RU», пожар произошел в наркодиспансере на улице Новой в Тюмени в час ночи по местному времени. В результате пожара пострадали 12 человек, одна из них медсестра, которая пыталась спасти пациентов. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также сообщается один пациент диспансера погиб на месте. Учреждение работает в прежнем режиме, пациентов размещают в других отделениях. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.