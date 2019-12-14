В тюменском наркодиспансере при пожаре погибли и пострадали люди

Как минимум один человек погиб и семеро пострадали при возгорании наркологического диспансера в Тюмени. В региональном МЧС «URA.RU» рассказали, что к тушению огня привлекалось 72 человека и 25 единиц техники.
Сообщение о возгорании на улице Новая, 2 поступило на пульт дежурного в час ночи. «К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В 01-15 произошла локализация пожара. В 01-25 зафиксирована ликвидация открытого горения, еще через 10 минут с огнем удалось справиться полностью», — уточнили в МЧС.
По последним данным, в результате возгорания один человек погиб, пострадали семь пациентов диспансера, все они были госпитализированы. Эвакуированы из горевшего здания в общей сложности 116 человек, уточняет РИА «Новости».
В МЧС пояснили, что пожар возник на втором этаже наркодиспансера. Его площадь составила 10 квадратных метров. Причины возгорания выясняются. Предварительно рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.